Симптомы рака легких назвал онколог

Также онколог назвал симптом, который часто связывают с заболеваниями сердца. Учащенное сердцебиение, на самом деле, также может быть признаком онкологического процесса в легких, которые начинают оказывать давление на сердечную мышцу. Если сердце беспричинно учащенного колотится, стоит проконсультироваться у специалиста и пройти обследование,