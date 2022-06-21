Симптомы рака легких назвал онколог

Infox.ru цитируют врача, который уточняет: хронический кашель, отдышка, внезапное необъяснимое похудение могут сигнализировать о проблемах в легких.
Также онколог назвал симптом, который часто связывают с заболеваниями сердца. Учащенное сердцебиение, на самом деле, также может быть признаком онкологического процесса в легких, которые начинают оказывать давление на сердечную мышцу. Если сердце беспричинно учащенного колотится, стоит проконсультироваться у специалиста и пройти обследование,
Раннее выявление потенциально опасного заболевания дает шанс на успешность лечения. Современная медицина имеет возможность помогать преодолевать различные опасные заболевания.
В то же время высокий процент смертности связан с развившимся раков вследствие несвоевременного обращения пациентов к врачам.