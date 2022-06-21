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Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата почти втрое

Сборы ВСК за последние 10 лет выросли вдвое, а средняя выплата почти втрое

21 июня, 17:50
Страховой Дом ВСК вышел на рынок каско в 1992 году.

С того момента, несмотря на сложности, с которыми сталкивался сегмент моторного страхования на определенных этапах, ВСК удалось заметно нарастить сборы (с 9,3 до 20 млрд рублей), выплаты (с 8,3 до 12 млрд), а также занять ведущую позицию в сегменте автокаско по версии рейтингового агентства «ЭкспертаРА».

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров страхового рынка в сегменте каско — 4 место по сборам среди крупнейших страховщиков.

Основным драйвером развития добровольного автострахования является цифровизация — на данный момент 60% страховых случаев по каско в ВСК урегулируются онлайн. Причем, в 2021 году компания начала применять искусственный интеллект в процедуре оформления страхового случая, таким образом, получить выплату за ДТП клиенты компании могут всего за несколько минут.

«Сейчас каско занимает первое место в портфеле ВСК по объему сборов (27%). Автострахование всегда было лидирующим направлением страхового рынка в non-life сегменте. При этом, рынок за 30 лет прошел существенную трансформацию — от консолидации и ухода небольших игроков, до применения digital-технологий и динамичного роста сборов. Залогом успеха ВСК является диверсифицированный по каналам продаж и клиентам портфель. Страховой Дом ВСК работает на рынке уже 30 лет, и для нас важно не только демонстрировать стабильно высокие финансовые результаты, но и формировать доверие наших клиентов. Выплаты по каско в ВСК за все годы росли пропорционально сборам, а средняя выплата увеличилась почти в 3 раза — т. е. росла быстрее инфляции», —отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

 

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