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Осенью этого года пройдет референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ

Осенью этого года пройдет референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ

21 июня, 21:48
Фото: pxhere.com
Ближайшей осенью в Херсонской области планируется организовать референдум по вхождению в состав Российской Федерации.

Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. По его словам, после референдума Херсонская область станет полноправным субъектом РФ.

Стремоусов уточнил, что точные сроки проведения референдума пока не установлены, но Херсонская область уже начала подготовку к этому мероприятию, и в настоящее время обговариваются организационные вопросы. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на РИА Новости.

Представитель ВГА пояснил, что жители Херсонской области мечтают о том, чтобы ощутить себя «полноценными гражданами великой России», и сейчас регион идет по пути Крыма. Стремоусов рассказал, что в настоящее время в Херсонской области налаживается социально-экономическая жизнь, возобновляют работу организации и кредитно-финансовые учреждения, а также начата выдача заработной платы, соцпособий и пенсионных выплат в национальной российской валюте.

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