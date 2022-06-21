Осенью этого года пройдет референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ

Представитель ВГА пояснил, что жители Херсонской области мечтают о том, чтобы ощутить себя «полноценными гражданами великой России», и сейчас регион идет по пути Крыма. Стремоусов рассказал, что в настоящее время в Херсонской области налаживается социально-экономическая жизнь, возобновляют работу организации и кредитно-финансовые учреждения, а также начата выдача заработной платы, соцпособий и пенсионных выплат в национальной российской валюте.