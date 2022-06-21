Опасная зараза. В Омскую область едва не завезли зараженные американской молью томаты

На границе с Омской областью задержана крупная партия овощей, зараженных опасным вредителем — южноамериканской молью. Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, 7 тонн зараженных томатов пытались провезти в наш регион из Казахстана.



Южноамериканская моль внесена в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза» в качестве вредителя. Может поражать томатную продукцию, как в открытом, так и в закрытом грунте, и наносит значительный экономический ущерб — с легкостью может уничтожить практически весь урожай.