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Опасная зараза. В Омскую область едва не завезли зараженные американской молью томаты

Опасная зараза. В Омскую область едва не завезли зараженные американской молью томаты

21 июня, 17:31
Фото: 1MI

На границе с Омской областью задержали 7 тонн зараженных американской молью томатов

Вредитель может уничтожать огромные площади растений.

На границе с Омской областью задержана крупная партия овощей, зараженных опасным вредителем — южноамериканской молью. Как рассказали в Россельхознадзоре по Омской области, 7 тонн зараженных томатов пытались провезти в наш регион из Казахстана.
 
Южноамериканская моль внесена в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза» в качестве вредителя. Может поражать томатную продукцию, как в открытом, так и в закрытом грунте, и наносит значительный экономический ущерб — с легкостью может уничтожить практически весь урожай.

Основным кормовым растением томатной моли являются томаты, но насекомое может также повреждать картофель, баклажаны и перец.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Граница#Насекомые#Инфекция
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