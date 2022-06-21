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Омские единороссы приняли участие в акции «А завтра была война»

Омские единороссы приняли участие в акции «А завтра была война»

21 июня, 16:37
Фото: Единая Россия
Партийцы возложили гирлянды и цветы к подножию мемориала «Слава Героям».

Депутаты Омского горсовета и активисты волонтерского центра «Единой России» приняли участие в патриотической акции «А завтра была война». Они возложили цветы к мемориалу «Слава Героям» и почтили память павших минутой молчания.

Также у мемориала прошел ретро-концерт с номерами, отсылающими к эпохе сороковых годов. А на Бульваре Победы устроили выставку ретро-автомобилей.

«22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории нашей страны — Великая Отечественная война. Миллионы жизней были загублены и покалечены. Почти 150 тысяч омичей погибли на фронтах ВОВ. Мы обязаны помнить и сохранять память о нашей истории — о наших предках! В преддверии Дня памяти и скорби мы вспоминаем тех, кого забрала война, тех, кто не вернулся с поля боя. Вечная память героям и жертвам войны!», — отметил победитель предварительного голосования «Единой России» Юрий Иванищев.
Единая Россия

На мероприятии установили военный блиндаж с элементами военной атрибутики времен Великой Отечественной войны. Также участники могли ознакомиться с экспозицией Всероссийского движения Омской области «Поисковые отряды» и посмотреть на военное оружие. Омичей угощали солдатской кашей и учили желающих разбирать и собирать автоматы.

#Екатерина Чаплинская
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