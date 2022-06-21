Омские единороссы приняли участие в акции «А завтра была война»

На мероприятии установили военный блиндаж с элементами военной атрибутики времен Великой Отечественной войны. Также участники могли ознакомиться с экспозицией Всероссийского движения Омской области «Поисковые отряды» и посмотреть на военное оружие. Омичей угощали солдатской кашей и учили желающих разбирать и собирать автоматы.