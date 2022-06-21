Омская прокуратура пытается через суд убрать свалку возле леса

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что на территории Лузинского участкового лесничества находится нелегальная свалка. Ее площадь составила около 500 квадратных метров. Свалка расположилась неподалеку от садоводств «Шинник», «Радуга» и «Зеленый берег» и в пяти метрах от леса.
В декабре прошлого года администрация Омского района получила уведомление от Главного управления лесного хозяйства с требованием убрать свалку. Но мусор до сих пор на месте. Из-за того, что свалка находится близко к лесу, пожар на ней может перекинуться на деревья. Прокурор внес представление главе района с требованием устранить нарушения. Сейчас надзорное ведомство обратилось в суд.