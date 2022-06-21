Омская прокуратура пытается через суд убрать свалку возле леса

В декабре прошлого года администрация Омского района получила уведомление от Главного управления лесного хозяйства с требованием убрать свалку. Но мусор до сих пор на месте. Из-за того, что свалка находится близко к лесу, пожар на ней может перекинуться на деревья. Прокурор внес представление главе района с требованием устранить нарушения. Сейчас надзорное ведомство обратилось в суд.