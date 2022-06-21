Новая возможность путешествовать. Из Омска начнет летать еще один самолет в Турцию

Как сообщили в Омском аэропорту, новый рейс из Омска в Анталью будет осуществлять авиакомпания Red Wings. С 25 июня 2022 года самолеты из Омска будут отправляться сначала в Екатеринбург, а оттуда — на главный средиземноморский курорт Турции.
Такой маршрут станет для омичей выгоднее, чем прямой: перелет из Омска в Екатеринбург субсидируемый, таким образом общая стоимость полета сократится. Также будет короче и время, которое омичи проведут в небе.
Рейсы будут осуществляться по субботам, а обратные рейсы запланированы на четверг.