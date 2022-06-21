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Новая возможность путешествовать. Из Омска начнет летать еще один самолет в Турцию

Новая возможность путешествовать. Из Омска начнет летать еще один самолет в Турцию

21 июня, 17:29
Фото: 1MI

Новый самолет начнет летать из Омска в Анталью

Рейс будет с пересадкой.

Как сообщили в Омском аэропорту, новый рейс из Омска в Анталью будет осуществлять авиакомпания Red Wings. С 25 июня 2022 года самолеты из Омска будут отправляться сначала в Екатеринбург, а оттуда — на главный средиземноморский курорт Турции.

Такой маршрут станет для омичей выгоднее, чем прямой: перелет из Омска в Екатеринбург субсидируемый, таким образом общая стоимость полета сократится. Также будет короче и время, которое омичи проведут в небе.

Рейсы будут осуществляться по субботам, а обратные рейсы запланированы на четверг.

#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Самолет#Турция#Отпуск
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