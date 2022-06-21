Город55
ГлавноеВсе новости
Нобелевский лауреат продал свою медаль за 103 млн долларов

Нобелевский лауреат продал свою медаль за 103 млн долларов

21 июня, 14:20
Фото: pxhere.com
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою медаль за 103,5 млн долларов.

Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, продал свою медаль на американском аукционе за 103,5 млн долларов, сообщает 360tv.ru.

Медаль была продана с аукциона Heritage, который вел трансляцию торгов на своем сайте. Перед стартом аукциона Дмитрию Муратову задали вопрос, не передумал ли он расставаться с наградой, на что главный редактор «Новой газеты» заявил, что готов к ее продаже.

Стартовая цена медали на аукционе составила 700 тыс. долларов. Потребовалось несколько минут, чтобы стоимость выросла в разы и достигла нескольких миллионов долларов. После предложения о покупке медали за 16,6 млн долларов покупатель, оставшийся неизвестным, по телефону назвал сумму в 103,5 млн долларов. Перебить ее другие участники аукциона не смогли. Все средства, полученные от продажи медали, Дмитрий Муратов передаст в пользу фонда UNICEF.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году — «за условия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Все средства, полученные в виде премии — порядка 40,2 млн рублей — главный редактор «Новой газеты» пожертвовал благотворительным фондам.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18