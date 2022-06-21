Нобелевский лауреат продал свою медаль за 103 млн долларов

Стартовая цена медали на аукционе составила 700 тыс. долларов. Потребовалось несколько минут, чтобы стоимость выросла в разы и достигла нескольких миллионов долларов. После предложения о покупке медали за 16,6 млн долларов покупатель, оставшийся неизвестным, по телефону назвал сумму в 103,5 млн долларов. Перебить ее другие участники аукциона не смогли. Все средства, полученные от продажи медали, Дмитрий Муратов передаст в пользу фонда UNICEF.