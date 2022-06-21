Нобелевский лауреат продал свою медаль за 103 млн долларов

Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, продал свою медаль на американском аукционе за 103,5 млн долларов, сообщает 360tv.ru.
Медаль была продана с аукциона Heritage, который вел трансляцию торгов на своем сайте. Перед стартом аукциона Дмитрию Муратову задали вопрос, не передумал ли он расставаться с наградой, на что главный редактор «Новой газеты» заявил, что готов к ее продаже.
Стартовая цена медали на аукционе составила 700 тыс. долларов. Потребовалось несколько минут, чтобы стоимость выросла в разы и достигла нескольких миллионов долларов. После предложения о покупке медали за 16,6 млн долларов покупатель, оставшийся неизвестным, по телефону назвал сумму в 103,5 млн долларов. Перебить ее другие участники аукциона не смогли. Все средства, полученные от продажи медали, Дмитрий Муратов передаст в пользу фонда UNICEF.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году — «за условия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Все средства, полученные в виде премии — порядка 40,2 млн рублей — главный редактор «Новой газеты» пожертвовал благотворительным фондам.