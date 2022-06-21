«Никто никуда не уйдет». Омский бизнес высказался об уходе Coca-Cola

На прошлой неделе, 16 июня, официальный дистрибьютор компании Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране. Город55 опросил омских экономистов и предпринимателей том, что будет с бизнесом компании в стране.
«Начнем с того, что это взаимозаменяемый бизнес и свято место пусто не бывает, на место Coca-Cola придут другие. Это первое. Второе, по всей видимости, они не хотят отдавать свой бизнес в доверительное управление, следовательно, остается вариант с продажей, то есть пойдут по пути McDonald's или IKEA. Просто так никто не будет бросать бизнес, в который уже вложено немало: у них же здесь заводы, производство. Вопрос в другом: сейчас общественное мнение в западных странах против нас, но оно может измениться, и тогда компаниям придется возвращаться. И не исключено, что на выкуп своих производственных мощностей придется предлагать цену, которая будет в разы больше, чем продажная. Как говорится, ничего личного это бизнес», – уверен доктор социологических наук, профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Олег Рой.
Между тем омский предприниматель, президент Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности, глава «Сибирского ХПП» Илья Баринов и вовсе считает, что формально компания никуда не уйдет.
«Никто никуда уходить не собирается: бизнес просто переформатируют. Очень скоро появится какая-то Coca-Cola Рус, которая будет оформлена на удобное российское лицо и все: производство возобновится, а этикетки на бутылочках переделать не долго. Поймите, они уже сюда вложили кучу денег, и просто так потерять их они вряд ли захотят», – считает Баринов.
К слову, McDonald's в России, по сути, переформатировался и начал работу по-новому. Бизнес компании выкупил российский предприниматель, однако бренд и рецептуры "Мака" он использовать не может: сеть фастфуда переименовали во "Вкусно - и точка", меню тоже ждут изменения. О том, как готовятся к открытию рестораны в Омске, можно почитать здесь.