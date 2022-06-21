«Никто никуда не уйдет». Омский бизнес высказался об уходе Coca-Cola

К слову, McDonald's в России, по сути, переформатировался и начал работу по-новому. Бизнес компании выкупил российский предприниматель, однако бренд и рецептуры "Мака" он использовать не может: сеть фастфуда переименовали во "Вкусно - и точка", меню тоже ждут изменения. О том, как готовятся к открытию рестораны в Омске, можно почитать здесь.