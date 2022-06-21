Незаменимость российской нефти для Европы признана Америкой

Об этом заявила глава канадского министерства финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
Заокеанские «боссы» пока «разрешили» странам ЕС пользоваться «черным золотом» из России.
Infox.ru цитирует данное сообщение, где напоминается о многочисленных попытках Вашингтона оказывать влияние на Евросоюз в этом вопросе. Странам Европы предлагалась резко отказаться от сырья из РФ. При это звучали обещания завозить топливо с помощью танкеров из США.
Однако вслед за эмбарго проблема дефицита нефти так и не была решена. Именно поэтому Вашингтону сегодня приходится признавать тот факт, что заменить «черное золото» из России нечем.
По словам министра финансов Канады Христи Фриланд, изначально данная ситуация казалась не такой проблематичной. Однако сегодня консультации по вопросу отказа стран Европы от российской нефти продолжаются.
Судя по всему, партнеры планируют периодически собираться и решать: «Что делать?».
Между тем, рассудительность в энергетическом вопросе проявляет только Венгрия. В то же время в ЕС объявили формирование 7-го пакета антироссийских санкций.