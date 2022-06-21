Незаменимость российской нефти для Европы признана Америкой

Infox.ru цитирует данное сообщение, где напоминается о многочисленных попытках Вашингтона оказывать влияние на Евросоюз в этом вопросе. Странам Европы предлагалась резко отказаться от сырья из РФ. При это звучали обещания завозить топливо с помощью танкеров из США.