Нарушил все что можно. В Омске неосторожный маршрутчик едва не убил пассажиров

Авария, которая едва не закончилась трагедией, случилась 27 мая этого года на улице 24-й Северной. Водитель маршрутки внезапно остановился на крайней левой полосе и высадил пассажиров.
Из салона авто вышла 20-летняя девушка, и в момент, когда она бежала от маршрутки к тротуару, ее сбила машина. Момент аварии попал на видео. Омичка получила травмы, которые, к счастью, оказались нетяжелыми, и после осмотра медиками ушла домой.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, водителя авто, который сбил девушку, не наказали, а вот на водителя маршрутки завели сразу несколько административных дел.
61-летний водитель нарушил правила остановки транспортного средства и высадил пассажиров в неположенном месте. По двум протоколам омича оштрафовали на 3.5 тыс рублей, добавили в полиции.