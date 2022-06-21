Нарушил все что можно. В Омске неосторожный маршрутчик едва не убил пассажиров

Из салона авто вышла 20-летняя девушка, и в момент, когда она бежала от маршрутки к тротуару, ее сбила машина. Момент аварии попал на видео. Омичка получила травмы, которые, к счастью, оказались нетяжелыми, и после осмотра медиками ушла домой.