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Нарушил все что можно. В Омске неосторожный маршрутчик едва не убил пассажиров

Нарушил все что можно. В Омске неосторожный маршрутчик едва не убил пассажиров

21 июня, 17:54

В Омске водитель маршрутки высадил пассажиров на середине дороги

Мужчина остановился в неположенном месте.

Авария, которая едва не закончилась трагедией, случилась 27 мая этого года на улице 24-й Северной. Водитель маршрутки внезапно остановился на крайней левой полосе и высадил пассажиров. 

Из салона авто вышла 20-летняя девушка, и в момент, когда она бежала от маршрутки к тротуару, ее сбила машина. Момент аварии попал на видео. Омичка получила травмы, которые, к счастью, оказались нетяжелыми, и после осмотра медиками ушла домой. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, водителя авто, который сбил девушку, не наказали, а вот на водителя маршрутки завели сразу несколько административных дел.

61-летний водитель нарушил правила остановки транспортного средства и высадил пассажиров в неположенном месте. По двум протоколам омича оштрафовали на 3.5 тыс рублей, добавили в полиции. 

#Ольга Акамова#Видео#Происшествия#Омская область#Авария#Маршрутка#Водитель#Пешеход
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