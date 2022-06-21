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На ремонт Ленинградского моста в Омске потратят почти 2 млрд рублей

На ремонт Ленинградского моста в Омске потратят почти 2 млрд рублей

21 июня, 16:12
Фото: omskportal.ru
Деньги выделят из бюджетов разных уровней.

В пресс-службе правительства Омской области объявили, что региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства решило выделить на ремонт Ленинградского моста в Омске почти 2 млрд рублей. Работы будут вестись в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

До конца 2022 года администрация Омска получит 509.867 млн рублей на выполнение работ, а суммарно за три года на ремонт Ленинградского моста город получит 1.796 млрд рублей. В этом году начнется разработка проектной документации для старта ремонта, а также будут проведены подготовительные работы.

Еще 219.4 млн рублей до конца 2023 года город получит на строительство развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом.  На эти деньги построят транспортную развязку протяженностью 0.67 км, с устройством линий наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров, велосипедной дорожки и парковки на 252 машиноместа.

#Ольга Акамова#Мост#Ремонт#Омская область#Омск#Общество#Касается каждого
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