До конца 2022 года администрация Омска получит 509.867 млн рублей на выполнение работ, а суммарно за три года на ремонт Ленинградского моста город получит 1.796 млрд рублей. В этом году начнется разработка проектной документации для старта ремонта, а также будут проведены подготовительные работы.