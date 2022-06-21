Мировые рынки предупредили о безумно тяжелом лете из-за санкций против России

Катона акцентировал внимание на том, что Евросоюз стремился к лишению России доходов от энергетических ресурсов, но санкции не помогли. Наша страна успешно экспортирует в настоящее время даже большие объемы «черного золота», чем до военной спецоперации в Украине, подчеркнул аналитик.