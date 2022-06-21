Мировые рынки предупредили о безумно тяжелом лете из-за санкций против России

В интервью Business Insider эксперт подчеркнул: единственной надеждой на снижение цен нефти являются высокие размеры процентных ставок по кредитам. Лето окажется безумно напряженным – таким будет прямой эффект антироссийских санкций, пишет Pravda.Ru.
Катона акцентировал внимание на том, что Евросоюз стремился к лишению России доходов от энергетических ресурсов, но санкции не помогли. Наша страна успешно экспортирует в настоящее время даже большие объемы «черного золота», чем до военной спецоперации в Украине, подчеркнул аналитик.
На покупателях из-за рубежа Россия ежемесячно зарабатывает сейчас до 20 миллиардов долларов. Сокращение предложения на глобальном рынке нефти наряду с высоким спросом на сырье, вероятно, повлекут за собой дальнейший рост цен, резюмировал Катона.