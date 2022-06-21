Магазины Decathlon в России приостановят работу

Впервые в Decathlon озвучили планы по приостановке бизнеса в России еще в марте 2022 года. Тогда представители компании заявляли о намерении закрыть 57 магазинов. Однако в Decathlon пообещали и обеспечивать поддержку 2,5 тыс. сотрудникам из РФ – многие из них работают в компании начиная с 2006 года.