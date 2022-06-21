Магазины Decathlon в России приостановят работу

Французское предприятие Decathlon заявило о временном закрытии всех магазинов в России, пишет 360tv.ru. Продажа товаров прекратится с 27 июня, причина – проблемы со снабжением.
Магазины торговой сети в России будут работать до 26 июня включительно. Также до 22.00 этого же дня будет работать и интернет-магазин. Ряд торговых точек будет осуществлять возврат товаров спустя некоторое время после закрытия.
Впервые в Decathlon озвучили планы по приостановке бизнеса в России еще в марте 2022 года. Тогда представители компании заявляли о намерении закрыть 57 магазинов. Однако в Decathlon пообещали и обеспечивать поддержку 2,5 тыс. сотрудникам из РФ – многие из них работают в компании начиная с 2006 года.