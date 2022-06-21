Город55
ГлавноеВсе новости
Магазины Decathlon в России приостановят работу

Магазины Decathlon в России приостановят работу

21 июня, 14:27
Фото: vk.com/decathlon
С 27 июня магазины сети Decathlon в России приостанавливают работу.

Французское предприятие Decathlon заявило о временном закрытии всех магазинов в России, пишет 360tv.ru. Продажа товаров прекратится с 27 июня, причина – проблемы со снабжением.

Магазины торговой сети в России будут работать до 26 июня включительно. Также до 22.00 этого же дня будет работать и интернет-магазин. Ряд торговых точек будет осуществлять возврат товаров спустя некоторое время после закрытия.

Впервые в Decathlon озвучили планы по приостановке бизнеса в России еще в марте 2022 года. Тогда представители компании заявляли о намерении закрыть 57 магазинов. Однако в Decathlon пообещали и обеспечивать поддержку 2,5 тыс. сотрудникам из РФ – многие из них работают в компании начиная с 2006 года.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18