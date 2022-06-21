Люди под грудой бетона, жуткий выхлоп над городом и выплаты погорельцам. Омск за день

Новость № 1. В Горьковском районе под бетонными завалами оказались трое рабочих. Мужчины разбирали гараж, когда перекрытие строения рухнуло прямо на одного из рабочих.
Новость № 2. В небе над городом омичи заметили густой черный дым. Очевидцы поделились видео и фото в местных пабликах. Город55 попытался выяснить, откуда появилась копоть.
Новость № 3. Материальную помощь омским погорельцам, пострадавшим от майских пожаров, окажут в несколько этапов. Президент Владимир Путин распорядился сделать это не позднее 15 ноября.