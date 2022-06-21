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Люди под грудой бетона, жуткий выхлоп над городом и выплаты погорельцам. Омск за день

Люди под грудой бетона, жуткий выхлоп над городом и выплаты погорельцам. Омск за день

21 июня, 23:56
Фото: 1MI
Вторник в Омске - версия Города55.

Новость № 1. В Горьковском районе под бетонными завалами оказались трое рабочих. Мужчины разбирали гараж, когда перекрытие строения рухнуло прямо на одного из рабочих. 

В Омской области на трех рабочих сельхозпредприятия рухнули бетонные плиты
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Новость № 2. В небе над городом омичи заметили густой черный дым. Очевидцы поделились видео и фото в местных пабликах. Город55 попытался выяснить, откуда появилась копоть.

В небе над Омском заметили густой черный дым
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Новость № 3. Материальную помощь омским погорельцам, пострадавшим от майских пожаров, окажут в несколько этапов. Президент Владимир Путин распорядился сделать это не позднее 15 ноября.

Путин поручил оказать материальную помощь омским погорельцам
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область
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