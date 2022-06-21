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Лед на голову. На окраины Омска обрушился град с грозой

Лед на голову. На окраины Омска обрушился град с грозой

21 июня, 19:35
Фото: Город55

На окраинах Омска прошел град размером с перепелиное яйцо

Омичи делятся фотографиями в соцсетях.

Ледяная стихия обрушилась на окраины Омска. Фотографиями крупных градин поделились подписчики паблика "100 необычных мест Омска". 

"Красиво пошумел", - прокомментировал снимки автор поста.

По его словам, град прошел в микрорайоне Лукьяновка в Советском округе. 

скриншоты из паблика "100 необычных мест Омска"

Напомним, что явление в нашем регионе в этом сезоне бушует уже не в первый раз. В мае град был в северных районах области - Тарском, Тевризском, Седельниковском. 

Перемены погоды сопровождаются красивыми переменами небесных видов. Корреспонденту Города55 удалось запечатлеть на кадрах живописные разряды молнии. 

Екатерина Байкалова

Между тем сегодня было объявлено штормовое предупреждение. По сведениям метеорологов, Омскую область в ближайшие сутки зальют ливни.  Ожидается понижение температуры.

#Новости#Омск#Омская область#Град#Ураган#Дождь#Гроза#Соцсети#Штормовое предупреждение#Любовь Фёдорова
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