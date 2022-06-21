Лед на голову. На окраины Омска обрушился град с грозой

Ледяная стихия обрушилась на окраины Омска. Фотографиями крупных градин поделились подписчики паблика "100 необычных мест Омска".
"Красиво пошумел", - прокомментировал снимки автор поста.
По его словам, град прошел в микрорайоне Лукьяновка в Советском округе.
Напомним, что явление в нашем регионе в этом сезоне бушует уже не в первый раз. В мае град был в северных районах области - Тарском, Тевризском, Седельниковском.
Перемены погоды сопровождаются красивыми переменами небесных видов. Корреспонденту Города55 удалось запечатлеть на кадрах живописные разряды молнии.
Между тем сегодня было объявлено штормовое предупреждение. По сведениям метеорологов, Омскую область в ближайшие сутки зальют ливни. Ожидается понижение температуры.