Количество высаживаемых деревьев в Омске за пять лет сократилось в 3.5 раза

В распоряжении Города55 появились официальные данные по динамике озеленения в Омске. Из них следует, что за пять лет количество высаживаемой зелени в городе сократилось в 3.6 раза. В 2017 году, по данным администрации, высадили 27 тыс деревьев и кустарников, в 2018 - 12.9 тыс, в 2019 - 19.4 тыс, в 2020 - 17.8, а в 2021 - всего 7.4 тыс.