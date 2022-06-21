Количество высаживаемых деревьев в Омске за пять лет сократилось в 3.5 раза

В распоряжении Города55 появились официальные данные по динамике озеленения в Омске. Из них следует, что за пять лет количество высаживаемой зелени в городе сократилось в 3.6 раза. В 2017 году, по данным администрации, высадили 27 тыс деревьев и кустарников, в 2018 - 12.9 тыс, в 2019 - 19.4 тыс, в 2020 - 17.8, а в 2021 - всего 7.4 тыс.
В пояснении указано, что из этих 7.4 тыс в прошлом году высадили лишь 2.1 тыс деревьев. Остальные 5.3 тыс - кустарники.
Число высаживаемых цветов за пять лет уменьшилось вдвое - с 2 до 1 млн штук. Зато газонов, по официальной информации, стало больше с 4 до 8.9 га.
Также значительно сократилось количество благоустроенных общественных территорий и дворов - со 186 объектов в 2017 году до 22 в 2021 году.