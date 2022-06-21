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Грозы и сильный ветер. В конце июня в Омск внезапно придет похолодание

Грозы и сильный ветер. В конце июня в Омск внезапно придет похолодание

21 июня, 07:36
Фото: 1MI

В Омске похолодает до +11 градусов и пройдут дожди с грозами

По информации «Гисметео».

Сегодня, 21 июня, температура воздуха в Омске будет колебаться от +15 до +23 градусов. Ожидается дождь с грозой, порывы ветра составят 18 м/с. Завтра, 22 июня, столбик термометра окажется на отметке +13…+21 градус. Дождливая погода сохранится, ветер будет дуть со скоростью до 15 м/с.
В четверг, 23 июня, воздух прогреется до +14…+23 градусов. В пятницу, 24 июня, в Омск снова придет жара до +28 градусов, ожидается гроза. В субботу, 25 июня, характер погоды не изменится. Температура воздуха составит +15…+28 градусов. Будет гроза, ветер будет дуть со скоростью 15 м/с.
В воскресенье, 26 июня, будет прохладнее. Столбик термометра окажется на отметке +15…+24 градуса. Будет идти дождь, выпадет 7.4 мм осадков. В понедельник, 27 июня, в городе резко похолодает до +11…+13 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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