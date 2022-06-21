Глава Росприроднадзора Радионова оценила экологическую открытость Омского НПЗ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью Business FM на Петербургском международном экономическом форуме обсудила перспективы природоохранных проектов в России. По ее словам, «откат» назад в сфере экологии не прогнозируется: крупный бизнес не сворачивает проекты, которые действительно важны. В пример Радионова привела Омский НПЗ и оценила экологическую открытость предприятия, где действует автоматизированная система мониторинга.