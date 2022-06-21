Глава Росприроднадзора Радионова оценила экологическую открытость Омского НПЗ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью Business FM на Петербургском международном экономическом форуме обсудила перспективы природоохранных проектов в России. По ее словам, «откат» назад в сфере экологии не прогнозируется: крупный бизнес не сворачивает проекты, которые действительно важны. В пример Радионова привела Омский НПЗ и оценила экологическую открытость предприятия, где действует автоматизированная система мониторинга.
«Омский и Московский НПЗ показывают все добровольно и совершенно спокойно себя чувствуют. А те, кто не хотел, — ну, не хотели. То есть обманывать публику широкую можно, наверное, но какой смысл?» — считает глава Росприроднадзора.
Радионова также обозначила важность проектов по очистке промышленных стоков и необходимость затрат на модернизацию.
«Сейчас новые предприятия строятся так, что оборотная вода, однажды изъятая из водного объекта, пополняется максимум на 6%. Потери только на испарения, технологические потери, а все остальное рециркулируется и очищается. Так строятся новые предприятия. Старым предприятиям, конечно, придется вкладываться, тем, кто не делал этого, конечно, придется вкладываться, это данность, я даже не знаю, как ее обсуждать», — отметила она.
Глава РПН подчеркнула, что экология — это не просто модная повестка, в этом направлении на предприятиях должна вестись системная работа.
«В экологии остались только те, кто надолго, по-настоящему, те, кто основателен. И нам, честно, других и не надо. Мы очень довольны тем, что пену сдуло, и мы видим, кто король голый, а кто настоящий», — сказала Радионова.