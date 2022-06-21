Экотехнологии Омского НПЗ масштабируют на федеральном уровне

Цифровая система экологического мониторинга «Газпром нефти» в онлайн-режиме собирает и анализирует данные с производственных установок, различных информационных и производственных систем. Это обеспечивает непрерывный экологический контроль и полную прозрачность: данные с мониторинга сразу поступают в надзорные органы. Кроме того, система «Газпром нефти» станет поставщиком информации в комплексную систему экологического мониторинга.