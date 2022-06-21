Экотехнологии Омского НПЗ масштабируют на федеральном уровне

В ходе Петербургского международного экономического форума министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали меморандум о сотрудничестве. Минприроды РФ совместно с компанией будет работать над созданием комплексной системы мониторинга окружающей среды, которую разрабатывают в рамках нацпроекта «Экология».
Прототипами для модулей этой системы станут действующие природоохранные проекты компании, в том числе автоматизированная система мониторинга, уже внедренная на Омском НПЗ.
«Модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов позволила нам получить широкую экспертизу, в том числе и в сфере разработки цифровых систем мониторинга. Эти решения уже позволили „Газпром нефти“ существенно сократить воздействие производственных объектов нефтепереработки на окружающую среду и повысить экологический контроль. Мы рады, что наш опыт поможет в развитии отрасли», — отметил Александр Дюков.
Цифровая система экологического мониторинга «Газпром нефти» в онлайн-режиме собирает и анализирует данные с производственных установок, различных информационных и производственных систем. Это обеспечивает непрерывный экологический контроль и полную прозрачность: данные с мониторинга сразу поступают в надзорные органы. Кроме того, система «Газпром нефти» станет поставщиком информации в комплексную систему экологического мониторинга.
«Компания „Газпром нефть“ — один из наших партнеров в Омске. Она разработала и внедрила на своих производствах ряд технологий, сохраняющих здоровую экологию окружающей среды, в том числе собственную систему экологического мониторинга. Соглашение, которое мы подписываем сегодня, позволит продолжить эту работу на другом уровне — участвовать в разработке единых отраслевых стандартов для нашей страны», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.