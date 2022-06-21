Город55
ГлавноеВсе новости
Экотехнологии Омского НПЗ масштабируют на федеральном уровне

Экотехнологии Омского НПЗ масштабируют на федеральном уровне

21 июня, 13:29
Фото: пресс-служба "Газпром нефти"
Опыт предприятия будет использован в создании комплексной системы мониторинга, которую планируют запустить в регионах — участниках нацпроекта «Экология».

В ходе Петербургского международного экономического форума министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали меморандум о сотрудничестве. Минприроды РФ совместно с компанией будет работать над созданием комплексной системы мониторинга окружающей среды, которую разрабатывают в рамках нацпроекта «Экология».

Прототипами для модулей этой системы станут действующие природоохранные проекты компании, в том числе автоматизированная система мониторинга, уже внедренная на Омском НПЗ.

«Модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов позволила нам получить широкую экспертизу, в том числе и в сфере разработки цифровых систем мониторинга. Эти решения уже позволили „Газпром нефти“ существенно сократить воздействие производственных объектов нефтепереработки на окружающую среду и повысить экологический контроль. Мы рады, что наш опыт поможет в развитии отрасли», — отметил Александр Дюков.

Цифровая система экологического мониторинга «Газпром нефти» в онлайн-режиме собирает и анализирует данные с производственных установок, различных информационных и производственных систем. Это обеспечивает непрерывный экологический контроль и полную прозрачность: данные с мониторинга сразу поступают в надзорные органы. Кроме того, система «Газпром нефти» станет поставщиком информации в комплексную систему экологического мониторинга.

«Компания „Газпром нефть“ — один из наших партнеров в Омске. Она разработала и внедрила на своих производствах ряд технологий, сохраняющих здоровую экологию окружающей среды, в том числе собственную систему экологического мониторинга. Соглашение, которое мы подписываем сегодня, позволит продолжить эту работу на другом уровне — участвовать в разработке единых отраслевых стандартов для нашей страны», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
#Екатерина Чаплинская
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18