Единоросс Юрий Козловский обсудил с подрядчиком строительство поликлиники в Восточном

Поликлиника в микрорайоне Восточном должна открыть двери к концу следующего года. Депутат Омского городского Совета, член партии «Единая Россия» Юрий Козловский обсудил предстоящее строительство с застройщиком и главой Октябрьского округа Дмитрием Котовым. Предыдущая поликлиника в микрорайоне закрылась в 2017 году, и с тех пор жители не могли получать медицинскую помощь в шаговой доступности.