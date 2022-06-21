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Единоросс Юрий Козловский обсудил с подрядчиком строительство поликлиники в Восточном

Единоросс Юрий Козловский обсудил с подрядчиком строительство поликлиники в Восточном

21 июня, 18:00
Фото: Единая Россия
Поликлиника сможет обслуживать 250 взрослых и 60 детей в смену.

Поликлиника в микрорайоне Восточном должна открыть двери к концу следующего года. Депутат Омского городского Совета, член партии «Единая Россия» Юрий Козловский обсудил предстоящее строительство с застройщиком и главой Октябрьского округа Дмитрием Котовым. Предыдущая поликлиника в микрорайоне закрылась в 2017 году, и с тех пор жители не могли получать медицинскую помощь в шаговой доступности.

В течение 5 лет парламентарий вместе с активистами округа добивался строительства нового медицинского учреждения. Наконец вопрос получил решение: регион выделил на строительство поликлиники 735 млн рублей. Учреждение возведут на ул. 3-я Железнодорожная, 9. Площадь здания составит 1300 кв. м, из них 750 кв. м займет взрослое отделение и 550 кв. м – детское. Закончить работы должны до конца 2023 года.

Уже определен подрядчик – им стал ООО «ИКГ-Транс». Юрий Козловский встретился с застройщиком. Рабочее совещание прошло в администрации Октябрьского округа.

«Строительство поликлиники несет значимый вклад в развитие Восточного поселка. Разумеется, медицинские услуги здесь очень востребованы, однако местным жителям на протяжении нескольких лет для получения качественной, квалифицированной медицинской помощи приходилось ездить на далекое расстояние. С появлением поликлиники данный путь существенно сократится, что не может не радовать. И мы благодарны за такой результат, в том числе, Юрию Козловскому и его настойчивости», – отметил глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.
«Мы боролись 5 лет! И, наконец, поликлиника будет! Осталось подождать совсем немного. Отмечу, что новое здание захватит территорию хоккейной коробки, расположенной на ул. 4-я Железнодорожная, 6. Однако совместно с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта мы уже приняли решение перенести площадку по адресу: ул. 3-я Железнодорожная, 11. Хоккейная коробка будет сохранена, отремонтирована, и дети смогут полноценно заниматься спортом, а взрослые, тем временем, смогут получать полноценные медицинские услуги недалеко от дома», – заверил Юрий Козловский.

Поликлинику сможет обслуживать 250 взрослых и 60 детей в смену. Ее закрепят за городской больницей № 2, что должно снизить нагрузку на поликлинику, расположенную на ул. 3-я Транспортная.

#Екатерина Чаплинская
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