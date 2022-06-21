Единоросс выступил за сохранение лыжной базы на Березовой

Спортивная база на улице Березовой — востребованное место для спорта и отдыха омичей, где тренируются спортсмены и отдыхают горожане целыми семьями. Территорию пытается отсудить частная компания для строительства спортивного комплекса.
«Вот такой оазис в центре города, столько жителей приезжают сюда зимой, столько любителей здорового образа жизни на лыжах здесь! Поэтому его нужно всеми силами сохранить, вот этот вот зеленый оазис, „уголок здоровья“, как хотите его называйте!», — заявил член фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Лицкевич.
По словам депутата, этот участок по генеральному плану и по правилам землепользования, относится к рекреационным зонам Р-1, где запрещено любое капитальное строительство, возможно размещать только плоскостные сооружения.
«Любое строительство здесь запрещено. В бытность мою депутатом Омского городского Совета, несколько раз были подобные обращения, попытки перевести этот земельный участок и в общественно-деловую зону, под застройку тех или иных офисных, административных зданий, в жилую зону, но каждый раз, благодаря поддержке депутатского корпуса, да и общественности были отказы. Поэтому здесь нужна жесткая, твердая позиция — сохранять этот „зеленый уголок“ для жителей города в центре Омска», — уверен Дмитрий Лицкевич.
Компания «Черномор» пытается в суде оспорить отказ департамента строительства в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «спортивно-оздоровительного комплекса» на улице Березовой, строение 6. Земельный спор тянется с 2017 года, когда организация, являясь субарендатором, подала документы на ввод сооружений спортивной инфраструктуры — трибуны, футбольного поля и волейбольной площадок, площадки для выгула собак.
Ближайшее судебное заседание по этому спору состоится 28 июня в Арбитражном суде Омской области.