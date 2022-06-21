Единоросс выступил за сохранение лыжной базы на Березовой

Компания «Черномор» пытается в суде оспорить отказ департамента строительства в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «спортивно-оздоровительного комплекса» на улице Березовой, строение 6. Земельный спор тянется с 2017 года, когда организация, являясь субарендатором, подала документы на ввод сооружений спортивной инфраструктуры — трибуны, футбольного поля и волейбольной площадок, площадки для выгула собак.