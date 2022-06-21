Депутат от «Единой России» взял под контроль пожар на омской птицефабрике

На территорию Сибирской птицефабрики во вторник, 21 июня, прошло выездное совещание при участии представителей правительства Омской области и депутата Омского городского Совета Алексея Саяпина. Член фракции «Единая Россия» взял ликвидацию пожара под свой контроль.
«Ситуация очень сложная. Длится с мая, когда были высокие порывы ветра огонь перешел с соседнего поля, то есть это не поджог самого предприятия. В прокуратуре и МЧС сейчас разбираются, откуда пришел огонь и кто несет ответственность. Наша первоочередная задача — устранить последствия. В связи с этим мы выявили, что у предприятия находится 16 чеков (местонакопления отходов), помет вперемешку с опилками, который является возгораемым. Потушить не так-то просто. Предприятие делает все возможное: тушат очаги возгорания», — отметил Алексей Саяпин.
Из 16 чеков на 8 идет тление, открытого огня нет нигде. Вывезли один из чеков, осталось еще 7, каждый из них от 10 до 15 тысяч кв. метров помета.
Саяпин добавил, что сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на месте и проливают пометохранилище. Также с минприроды обсуждается, куда можно вывести удобрения.
«После вывоза осуществляется распашка тонким слоем вместе с землёй. Вывозится материал, который максимально затушен. Впереди влажная погода, тем самым могут быть осложнены условия вывоза, поля будут проседать. Необходимо максимально быстро ликвидировать элементы горения. С министерством транспорта ведутся переговоры по предоставлению дополнительного подвижного состава. Надеюсь, что в ближайшее время это будет локализовано окончательно, не будет едкого дыма», — рассказал Алексей Саяпин.
Пожар на пометохранилище «Птицефабрика Сибирская» начался в мае, из-за него в воздухе над Омском не раз фиксировалось превышение концентрации опасных веществ: ПДК сероводорода в 33.8 раза, аммиака — в 30.5 раза, оксида углерода — в 5.8 раза, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 — в 2.5 и 1.6 раза соответственно. Превышение ПДК в 30 и более раз является экстремально высоким загрязнением природной среды.