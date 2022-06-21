Депутат от «Единой России» взял под контроль пожар на омской птицефабрике

Пожар на пометохранилище «Птицефабрика Сибирская» начался в мае, из-за него в воздухе над Омском не раз фиксировалось превышение концентрации опасных веществ: ПДК сероводорода в 33.8 раза, аммиака — в 30.5 раза, оксида углерода — в 5.8 раза, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 — в 2.5 и 1.6 раза соответственно. Превышение ПДК в 30 и более раз является экстремально высоким загрязнением природной среды.