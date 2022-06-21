Бывший мэр Владивостока будет отвечать перед судом

Следователи установили факт получения взяток Гуменюком в период, когда он занимал должность руководителя ГБУ «Хозяйственное управление администрации края». Взятки давал его знакомый, управляющий коммерческими предприятиями в строительной отрасли.
Сумма полученных средств превысила 6,9 млн рублей. Деньги получались за беспрепятственное проведение приемки работ, которые выполнялись по договорам.
Как передает fedpress.ru, Гуменюк также брал взятки, когда уже занимал пост мэра. По данным правоохранительных органов, с декабря 2018 года до февраля 2021 года подследственный получил более 31,2 млн рублей.
На данный момент обвиняемый вместе со своими юристами знакомятся с материалами дела.