Боррель: Можно свободно приобретать продовольствие и удобрения из РФ

ТАСС, цитируя его слова по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге, санкции не касаются продовольствия и удобрений, поэтому их может купить любой. Об этом пишет RT.
Накануне Боррель сообщил, что ЕС будет работать со своими партнерами, в том числе с ООН, чтобы предотвратить перебои с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые были вызваны санкциями.
Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Россия готова сотрудничать в продовольственной отрасли в том случае, если США захотят улучшений на аграрном рынке.