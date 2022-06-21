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Боррель: Можно свободно приобретать продовольствие и удобрения из РФ

21 июня, 23:03
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все желающие смогут купить продовольствие и удобрения из России абсолютно свободно.

ТАСС, цитируя его слова по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге, санкции не касаются продовольствия и удобрений, поэтому их может купить любой. Об этом пишет RT.

Накануне Боррель сообщил, что ЕС будет работать со своими партнерами, в том числе с ООН, чтобы предотвратить перебои с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые были вызваны санкциями.

Как заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Россия готова сотрудничать в продовольственной отрасли в том случае, если США захотят улучшений на аграрном рынке. 

#Ольга Земскова
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