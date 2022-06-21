Без крова над головой. Омич отомстил бывшей возлюбленной с помощью поджога

Оказалось, что 59-летний мужчина еще год назад обещал оставить женщину «без крова над головой». Злоумышленника задержали, Он признался, что специально выбрал время, когда дома не было их 10-летней дочери, а экс-возлюбленная была на работе. Возбуждено уголовное дело.