Без крова над головой. Омич отомстил бывшей возлюбленной с помощью поджога

В полицию обратилась жительница Называевского района, которая рассказала, что кто-то пытался пожечь ее дом. Полицейские обнаружили поврежденный огнем угол дома, а также мужские следы.
Выяснилось, что после обеда 51-летняя хозяйка вышла на улицу, поскольку собиралась пойти на работу. Там она встретила соседку и начала с ней разговаривать. Во время общения женщины почувствовали запах гари и увидели пожар.
Они не растерялись, схватили ведра с водой и потушили возгорание. Соседка рассказала, что следы вели через огород на смежную улицу. Там на крыльце магазина находился бывший сожитель потерпевшей.
Оказалось, что 59-летний мужчина еще год назад обещал оставить женщину «без крова над головой». Злоумышленника задержали, Он признался, что специально выбрал время, когда дома не было их 10-летней дочери, а экс-возлюбленная была на работе. Возбуждено уголовное дело.