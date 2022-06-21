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Без крова над головой. Омич отомстил бывшей возлюбленной с помощью поджога

Без крова над головой. Омич отомстил бывшей возлюбленной с помощью поджога

21 июня, 14:02
Фото: 1MI

Омич устроил поджог в доме бывшей возлюбленной

Мужчина обещал бывшей сожительнице лишить ее жилья еще год назад.

В полицию обратилась жительница Называевского района, которая рассказала, что кто-то пытался пожечь ее дом. Полицейские обнаружили поврежденный огнем угол дома, а также мужские следы.

Выяснилось, что после обеда 51-летняя хозяйка вышла на улицу, поскольку собиралась пойти на работу. Там она встретила соседку и начала с ней разговаривать. Во время общения женщины почувствовали запах гари и увидели пожар.

Они не растерялись, схватили ведра с водой и потушили возгорание. Соседка рассказала, что следы вели через огород на смежную улицу. Там на крыльце магазина находился бывший сожитель потерпевшей.

Оказалось, что 59-летний мужчина еще год назад обещал оставить женщину «без крова над головой». Злоумышленника задержали, Он признался, что специально выбрал время, когда дома не было их 10-летней дочери, а экс-возлюбленная была на работе. Возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Омск#Полиция#Поджог
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