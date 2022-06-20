В выходные в омском воздухе в 5 раз выросло содержание вещества, вызывающего рак

Содержание формальдегида в омском воздухе в минувшие выходные в 5,6 раз превысило ПДК. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. Речь об Октябрьском округе города.
Что касается других районов Омска, уровень загрязнения воздуха также был высоким.
Напомним, что минувшей ночью от омичей также поступили десятки жалоб. Жители города сообщали о запахе гари.
Кроме того, сегодня стали известны результаты проверки прокуратуры на «Птицефабрике Сибирской» - в мае на территории организации загорелось пометохранилище. Причину возгорания не выяснили, а пожар вовремя не потушили. Ведомство потребовало устранить это нарушение.