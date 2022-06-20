В выходные в омском воздухе в 5 раз выросло содержание вещества, вызывающего рак

Кроме того, сегодня стали известны результаты проверки прокуратуры на «Птицефабрике Сибирской» - в мае на территории организации загорелось пометохранилище. Причину возгорания не выяснили, а пожар вовремя не потушили. Ведомство потребовало устранить это нарушение.