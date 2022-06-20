В Волгограде не станут выносить на обсуждение вопрос о переходе на «новое время»

По мнению экспертов, этот вопрос уже давно перестал вызывать интерес у местной администрации, несмотря на то, что сторонники местного времени не устают заваливать областную думу соответствующими обращениями.
А некоторые аналитики допускают проведение подобного референдума только при условии, что параллельно будет проводиться еще какой-нибудь публичный опрос — например, не переименовать ли в Сталинград Волгоград. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на novostivolgograda.ru.
Волгоградская область вернулась в московский часовой пояс в конце 2020 года. С тех пор в регионе не угасают страсти по переходу на «новое время». Эксперты же уверены: этот референдум будет ничем иным, как борьбой «сов» с «жаворонками». Они считают, что приверженцы местного времени будут активны до сентября, после чего вновь успокоятся до нового года.