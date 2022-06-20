В Волгограде не станут выносить на обсуждение вопрос о переходе на «новое время»

Волгоградская область вернулась в московский часовой пояс в конце 2020 года. С тех пор в регионе не угасают страсти по переходу на «новое время». Эксперты же уверены: этот референдум будет ничем иным, как борьбой «сов» с «жаворонками». Они считают, что приверженцы местного времени будут активны до сентября, после чего вновь успокоятся до нового года.