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В Омской области чиновника заподозрили в получении крупной взятки

В Омской области чиновника заподозрили в получении крупной взятки

20 июня, 16:19
Фото: 1MI

В Омской области завели уголовное дело о получении взятки работником образования

По версии следствия, его поощрили за выбор «нужного подрядчика» при закупке угля для школ.

В Павлоградском районе возбуждено уголовное дело на специалиста по госзакупкам. 42-летнего чиновника подозревают в получении крупной взятки. Речь о муниципальном контракте с компанией по поставке угля для отопления образовательных учреждений района.

По версии следствия, чиновник должен был организовать проведение экспертизы твердого топлива от ООО «Аркада», сообщили в омском СК. Однако в интересах поставщика он этого не сделал и принял уголь несоответствующего условиям контракта качества. За это представитель «Аркады» перевел районному чиновнику на его личный счет 224 тысячи 400 рублей.

Правоохранители проводят расследование.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Взятка#Уголовное дело#Образование#Отопительный сезон#Закупки
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