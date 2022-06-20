В Омской области чиновника заподозрили в получении крупной взятки

По версии следствия, чиновник должен был организовать проведение экспертизы твердого топлива от ООО «Аркада», сообщили в омском СК. Однако в интересах поставщика он этого не сделал и принял уголь несоответствующего условиям контракта качества. За это представитель «Аркады» перевел районному чиновнику на его личный счет 224 тысячи 400 рублей.