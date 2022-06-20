В омском садике потеряли ребенка во время прогулки

Прокуратура заинтересовалась инцидентом, который произошел 30 мая 2022 года в детском саду №289. В этот день один из детей ушел с территории детсада.
Все произошло, когда 15 детей вместе с воспитателем находились на прогулке у детского сада. Когда дети вернулись обратно в здание, оказалось, что один ребенок пропал. Его искали на улице, но все было бесполезно.
Выяснилось, что 6-летний мальчик вышел с территории детского сада и пошел домой. Там его позже и обнаружили. За время отсутствия ребенок не пострадал. Прокуратура внесла представление заведующему детского сада. В итоге воспитателя и его помощника привлекли к дисциплинарной ответственности.