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В омском садике потеряли ребенка во время прогулки

В омском садике потеряли ребенка во время прогулки

20 июня, 09:34
Фото: 1MI

В Омске воспитатель отделался выговором за пропажу ребенка из детсада

Ребенок покинул территорию садика во время прогулки, вскоре всего нашли.

Прокуратура заинтересовалась инцидентом, который произошел 30 мая 2022 года в детском саду №289. В этот день один из детей ушел с территории детсада.

Все произошло, когда 15 детей вместе с воспитателем находились на прогулке у детского сада. Когда дети вернулись обратно в здание, оказалось, что один ребенок пропал. Его искали на улице, но все было бесполезно.

Выяснилось, что 6-летний мальчик вышел с территории детского сада и пошел домой. Там его позже и обнаружили. За время отсутствия ребенок не пострадал. Прокуратура внесла представление заведующему детского сада. В итоге воспитателя и его помощника привлекли к дисциплинарной ответственности.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Детский сад#Ребенок
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