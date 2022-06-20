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Стало известно, какое количество бедных людей живет в Омской области

Стало известно, какое количество бедных людей живет в Омской области

20 июня, 11:38
Фото: 1MI

13% омичей живут за чертой бедности

Неутешительные данные статистики.

Омская область заняла 45 место в рейтинге регионов по доходам населения за 2021 год, сообщается в исследовании РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1.44. При этом по России этот показатель находится на отметке 1.59.

Кроме того, специалисты определили долю населения за чертой бедности. Для Омской области она составила 12,8%, тогда как по стране — в среднем 11%. Самыми благополучными регионами РФ по итогам прошлого года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьей строчке рейтинга находится Москва, а в самом хвосте — Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Бедность
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