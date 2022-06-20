Стало известно, какое количество бедных людей живет в Омской области

Омская область заняла 45 место в рейтинге регионов по доходам населения за 2021 год, сообщается в исследовании РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1.44. При этом по России этот показатель находится на отметке 1.59.
Кроме того, специалисты определили долю населения за чертой бедности. Для Омской области она составила 12,8%, тогда как по стране — в среднем 11%. Самыми благополучными регионами РФ по итогам прошлого года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьей строчке рейтинга находится Москва, а в самом хвосте — Горный Алтай, Ингушетия и Тува.