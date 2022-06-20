СКФУ начал популяризировать русский язык в Иране

Ставропольский вуз анонсировал старт масштабного проекта, получившего название «PRO русский», пишет newstracker.ru.
В Тегеране открыли образовательную площадку, оформленную в формате литературного кафе, в рамках цикла «PRO русский». Организаторами выступили СКФУ и Россотрудничество.
По словам инициаторов проекта «PRO русский», он рассчитан на иностранцев, интересующихся нашей богатой культурой и стремящихся освоить великий и могучий русский язык. Участниками первого этапа российского проекта в столице Ирана были 100 человек, уточнил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
По его словам, благодаря тому, что ученые разработали уникальный лингвокультурный компонент, у всех желающих есть возможность без особого труда выучить фразы для коммуникации в небольших группах.
Посетители первого русского образовательного кафе в Тегеране прослушали известную сказку «Репка». Также они выучили фразы приветствия и пожелания собеседнику здоровья.
Официальный представитель Россотрудничества Дмитрий Калениченко и чрезвычайный и полномочный посол в Иране Леван Джагарян совместно с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым изучили дальнейшие перспективы популяризации нашей культуры и русского языка среди жителей Ирана. Ректор ставропольского вуза рассказал им о реализации действующих проектов, в которых участвуют иранские университеты.
В мае 2022 года русисты СКФУ начали проводить вебинары по русской грамматике вместе с Университетом имени Алламе Табатабаи для иранских студентов, изучающих русский язык.
Ректор СКФУ сообщил, что продолжается сотрудничество с коллегами, представляющими Технологический университет имени Шарифа. Ученые ведут совместную работу в таких сферах, как электроэнергетика, электротехника и информационные технологии, проинформировал Беспалов. В рамках данного проекта скоро откроется лаборатория, сотрудникам которой предстоит исследовать электроэнергетические системы на предмет надежности и проектировать интеллектуальные сети.
В ходе визита делегации СКФУ в Иран обсуждалась также реализация совместных проектов по популяризации русского языка, формирование консорциума «Каспий-Восток», в рамках которого будут создаваться проекты по истории России, в том числе мероприятия, посвященные юбилею Петра Великого, интерактивные конкурсы на знание русской литературы.
Следует отметить, что русисты СКФУ весьма активно популяризируют русский язык не только среди жителей Ближнего Востока, но и в Средней и Центральной Азии, а также на Южном Кавказе.
Напомним, что для жителей Таджикистана и беженцев из Афганистана СКФУ недавно провели Неделю русского языка.