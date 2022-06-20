Город55
ГлавноеВсе новости
СКФУ начал популяризировать русский язык в Иране

СКФУ начал популяризировать русский язык в Иране

20 июня, 21:56
Популяризацией русского языка на Ближнем Востоке активно занимаются сегодня ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Ставропольский вуз анонсировал старт масштабного проекта, получившего название «PRO русский», пишет newstracker.ru.

В Тегеране открыли образовательную площадку, оформленную в формате литературного кафе, в рамках цикла «PRO русский». Организаторами выступили СКФУ и Россотрудничество.

По словам инициаторов проекта «PRO русский», он рассчитан на иностранцев, интересующихся нашей богатой культурой и стремящихся освоить великий и могучий русский язык. Участниками первого этапа российского проекта в столице Ирана были 100 человек, уточнил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

По его словам, благодаря тому, что ученые разработали уникальный лингвокультурный компонент, у всех желающих есть возможность без особого труда выучить фразы для коммуникации в небольших группах.

Посетители первого русского образовательного кафе в Тегеране прослушали известную сказку «Репка». Также они выучили фразы приветствия и пожелания собеседнику здоровья.

Официальный представитель Россотрудничества Дмитрий Калениченко и чрезвычайный и полномочный посол в Иране Леван Джагарян совместно с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым изучили дальнейшие перспективы популяризации нашей культуры и русского языка среди жителей Ирана. Ректор ставропольского вуза рассказал им о реализации действующих проектов, в которых участвуют иранские университеты.

В мае 2022 года русисты СКФУ начали проводить вебинары по русской грамматике вместе с Университетом имени Алламе Табатабаи для иранских студентов, изучающих русский язык.

Ректор СКФУ сообщил, что продолжается сотрудничество с коллегами, представляющими Технологический университет имени Шарифа. Ученые ведут совместную работу в таких сферах, как электроэнергетика, электротехника и информационные технологии, проинформировал Беспалов. В рамках данного проекта скоро откроется лаборатория, сотрудникам которой предстоит исследовать электроэнергетические системы на предмет надежности и проектировать интеллектуальные сети.

В ходе визита делегации СКФУ в Иран обсуждалась также реализация совместных проектов по популяризации русского языка, формирование консорциума «Каспий-Восток», в рамках которого будут создаваться проекты по истории России, в том числе мероприятия, посвященные юбилею Петра Великого, интерактивные конкурсы на знание русской литературы.

Следует отметить, что русисты СКФУ весьма активно популяризируют русский язык не только среди жителей Ближнего Востока, но и в Средней и Центральной Азии, а также на Южном Кавказе.

Напомним, что для жителей Таджикистана и беженцев из Афганистана СКФУ недавно провели Неделю русского языка. 

#Ольга Земскова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18