СКФУ начал популяризировать русский язык в Иране

В ходе визита делегации СКФУ в Иран обсуждалась также реализация совместных проектов по популяризации русского языка, формирование консорциума «Каспий-Восток», в рамках которого будут создаваться проекты по истории России, в том числе мероприятия, посвященные юбилею Петра Великого, интерактивные конкурсы на знание русской литературы.