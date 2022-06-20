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Ребенок в больнице. В Омске на Юбилейном мосту произошло тройное ДТП

Ребенок в больнице. В Омске на Юбилейном мосту произошло тройное ДТП

20 июня, 08:50
Фото: 1MI

14-летний подросток пострадал в тройном ДТП на Юбилейном мосту в Омске

ДТП произошло накануне днем из-за того, что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию.

Вчера, 19 июня, в Центральном округе Омска произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по Юбилейному мосту, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Hyundai, который ехал впереди. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина.

После ДТП Hyundai врезался в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии пострадал 14-летний пассажир ВАЗ. Ребенка увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
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