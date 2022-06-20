Ребенок в больнице. В Омске на Юбилейном мосту произошло тройное ДТП

Вчера, 19 июня, в Центральном округе Омска произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по Юбилейному мосту, когда не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Hyundai, который ехал впереди. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина.
После ДТП Hyundai врезался в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии пострадал 14-летний пассажир ВАЗ. Ребенка увезли в больницу. Полиция проводит проверку.