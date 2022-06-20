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Прокуратура потребовала потушить пожар на птицефрике, из-за которого задыхаются омичи

Прокуратура потребовала потушить пожар на птицефрике, из-за которого задыхаются омичи

20 июня, 10:10
Фото: 1MI

Прокуратура потребовала потушить пожар на пометохранилище под Омском

Возгорание произошло на пометохранилище «Птицефабрики Сибирской».

Прокуратура провела проверку на «Птицефабрике Сибирской» и выяснила, что в мае на территории организации загорелось пометохранилище. Причину возгорания не выяснили, а пожар вовремя не потушили.

Прокуратура внесла представление директору птицефабрики с требованием устранить нарушения и больше их не допускать. После чего организация приняла меры для тушения пожара. Прокуратура проконтролирует этот процесс.

Кроме того, Роспотребнадзор и Росприроднадзор оценят действия должностных лиц. Напомним, что омичи неоднократно жаловались на выбросы. Причиной этого стал пожар на птицефабрике. 

Минувшей ночью от омичей поступили десятки жалоб. В их числе были сообщения о запахе гари и горелых перьях.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Прокуратура Омской области#Пожары#Выбросы
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