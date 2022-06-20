Прокуратура потребовала потушить пожар на птицефрике, из-за которого задыхаются омичи

Прокуратура провела проверку на «Птицефабрике Сибирской» и выяснила, что в мае на территории организации загорелось пометохранилище. Причину возгорания не выяснили, а пожар вовремя не потушили.
Прокуратура внесла представление директору птицефабрики с требованием устранить нарушения и больше их не допускать. После чего организация приняла меры для тушения пожара. Прокуратура проконтролирует этот процесс.
Кроме того, Роспотребнадзор и Росприроднадзор оценят действия должностных лиц. Напомним, что омичи неоднократно жаловались на выбросы. Причиной этого стал пожар на птицефабрике.
Минувшей ночью от омичей поступили десятки жалоб. В их числе были сообщения о запахе гари и горелых перьях.