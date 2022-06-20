После закрытия омской «IKEA» работу могут потерять больше четырехсот человек

После закрытия омского гипермаркета «IKEA» без работы могут остаться 416 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве труда. При этом пока информации о высвобождении работников от официальных источников ведомство не получало.
«Если процедура высвобождения состоится, служба занятости уже выработала алгоритм, он утвержден министерством труда. За работодателем будет закреплен кадровый консультант, мы готовы переобучить людей. По нацпроекту "Демография" можно будет пройти переобучение, есть возможность трудоустроить высвобожденных сотрудников у другого работодателя, который получит субсидию», — прокомментировала представитель ведомства.
Добавим, что ранее компания «IKEA» сообщила на единой цифровой платформе «Работа в России» о переводе на дистанционную работу 416 работников. В мебельном концерне работают менеджеры, кассиры, операторы колл-центров, сотрудники бистро, отдела логистики, дизайна интерьера, отделов продаж, повары, мойщики посуды, сборщики мебели и другие.
Напомним, об окончательном уходе «IKEA» из России стало известно на прошлой неделе. Как сообщал «Профсоюз ИКЕА Тихвин», фабрики мебельного концерна в Тихвине, Вятке и Новгороде планируется продать. Также будут распроданы остатки товаров, при этом магазины бренда уже не откроются. В пресс-службе компании подтвердили, что не планируют возвращаться к розничным товарам в РФ.