После закрытия омской «IKEA» работу могут потерять больше четырехсот человек

Напомним, об окончательном уходе «IKEA» из России стало известно на прошлой неделе. Как сообщал «Профсоюз ИКЕА Тихвин», фабрики мебельного концерна в Тихвине, Вятке и Новгороде планируется продать. Также будут распроданы остатки товаров, при этом магазины бренда уже не откроются. В пресс-службе компании подтвердили, что не планируют возвращаться к розничным товарам в РФ.