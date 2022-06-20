Попова спрогнозировала повышение уровня заболеваемости гриппом в 2022 году

Новый сезон заболеваемости гриппом в России может стать более активным по сравнению с предыдущим, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Также Попова призвала жителей России делать прививки от гриппа.
По словам главы Роспотребнадзора, грипп за последние два года «немного отдохнул». Так, в 2021 году высоких показателей заболеваемости не отмечалось, однако, как отметила Анна Попова, в следующий сезон активность может повыситься, в связи с чем россиянам настоятельно рекомендуется привиться.
Анна Попова рассказала, что в текущем году Роспотребнадзор предлагает сделать прививки от гриппа не менее 60% россиян.
Накануне Анна Попова озвучила мнение Роспотребнадзора относительно необходимости вакцинации россиян против холеры. Как считает глава ведомства, в России такой необходимости нет — риск развития заболевания оценивается как невысокий. Также Анна Попова добавила, что в России есть вакцина против холеры — она выпускается в виде таблеток.