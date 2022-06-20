Попова спрогнозировала повышение уровня заболеваемости гриппом в 2022 году

По словам главы Роспотребнадзора, грипп за последние два года «немного отдохнул». Так, в 2021 году высоких показателей заболеваемости не отмечалось, однако, как отметила Анна Попова, в следующий сезон активность может повыситься, в связи с чем россиянам настоятельно рекомендуется привиться.