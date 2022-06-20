Омскому депутату Петренко грозит 10 лет по делу о фейках в отношении ВС РФ

Сегодня в близком к областному правительству телеграм-канале «ОмскЦентрСилы» опубликовано уведомление о предъявления обвинения омскому депутату горсовета Дмитрию Петренко. В омском следственном комитете Городу55 подтвердили, что документ подлинный.
«Это официальный документ, который вручили господину Петренко, и он вправе распоряжаться им как хочет», — сообщили в СК.
В документе сообщается, что Дмитрию Петренко предъявлено обвинение по семи эпизодам публикации недостоверных сведений о спецоперации в своем телеграм-канале.
«Наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — говорится в статье 207.3.
Отметим, что в опубликованном документе нет подписей самого обвиняемого и его адвокатов. Так бывает, когда канцелярия изготовила его, но ознакомить участников дела еще не успели.