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Омичка хотела стать горничной на космодроме, но попалась мошенникам

Омичка хотела стать горничной на космодроме, но попалась мошенникам

20 июня, 12:05
Фото: 1MI

Омичка отдала мошенникам деньги при трудоустройстве горничной на космодром

Сначала она прошла обучающий курс, а затем заплатила за документы.

В полицию обратилась 45-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Женщина опубликовала резюме, через неделю с ней связалась незнакомка, которая предложила ей поработать горничной в производственном комплексе космодрома в Оренбургской области. Зарплата оказалась заманчивой — 125 тыс рублей.

Лже-сотрудница кадровой службы заявила, что перед трудоустройством нужно пройти некоторые проверки и осмотр у врача-психиатра. Также омичке предложили пройти обучающий курс стоимостью 8 500 рублей.

Женщина перевела указанную сумму и на следующий день получила почтой документы о прохождении обучения. После чего омичке позвонил якобы начальник, который попросил перевести 4 900 рублей для того, чтобы отредактировать документы.

Доверчивая женщина выполнила и это требование, однако у нее запросили еще 3 500 рублей для ускоренного оформления. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и потребовала вернуть деньги назад. Однако ее заблокировали и перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Полиция#Мошенничество
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