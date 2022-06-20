Омичка хотела стать горничной на космодроме, но попалась мошенникам

В полицию обратилась 45-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Женщина опубликовала резюме, через неделю с ней связалась незнакомка, которая предложила ей поработать горничной в производственном комплексе космодрома в Оренбургской области. Зарплата оказалась заманчивой — 125 тыс рублей.
Лже-сотрудница кадровой службы заявила, что перед трудоустройством нужно пройти некоторые проверки и осмотр у врача-психиатра. Также омичке предложили пройти обучающий курс стоимостью 8 500 рублей.
Женщина перевела указанную сумму и на следующий день получила почтой документы о прохождении обучения. После чего омичке позвонил якобы начальник, который попросил перевести 4 900 рублей для того, чтобы отредактировать документы.
Доверчивая женщина выполнила и это требование, однако у нее запросили еще 3 500 рублей для ускоренного оформления. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и потребовала вернуть деньги назад. Однако ее заблокировали и перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.