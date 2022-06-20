Омичка хотела стать горничной на космодроме, но попалась мошенникам

Доверчивая женщина выполнила и это требование, однако у нее запросили еще 3 500 рублей для ускоренного оформления. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и потребовала вернуть деньги назад. Однако ее заблокировали и перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.