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Обвинение депутату Петренко, приговор экс-снохе Полежаева и отмена запретов в Омске

Обвинение депутату Петренко, приговор экс-снохе Полежаева и отмена запретов в Омске

21 июня, 01:44
Фото: 11MI
Омск за день - версия Города55.

Новость № 1. Омскому депутату Петренко грозит до 10 лет лишения свободы по делу о фейках в отношении ВС РФ. Парламентарию предъявили обвинение. 

Омскому депутату Петренко грозит 10 лет по делу о фейках в отношении ВС РФ
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Новость № 2. Экс-сноху бывшего губернатора Омска Нателлу Полежаеву оштрафовали за невыплату заработной платы 11 работникам. Она задолжала им почти два миллиона рублей. Теперь кроме просроченной зарплаты ей придется выплатить еще и крупный штраф. 

Экс-сноху бывшего губернатора Омска Полежаева оштрафовали за невыплату зарплаты
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Новость № 3. Ради омских выпускников на один день будут отменены все антиковидные ограничения. Распоряжение об этом подписал И. о. губернатора Валерий Бойко. Правда, как говорится в документе, послабления коснутся только территории Омской крепости. 

Праздник без запретов. В Омске на один день отменят все ковидные ограничения
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#Новости#Омск#Любовь Фёдорова
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