Обвинение депутату Петренко, приговор экс-снохе Полежаева и отмена запретов в Омске

Новость № 1. Омскому депутату Петренко грозит до 10 лет лишения свободы по делу о фейках в отношении ВС РФ. Парламентарию предъявили обвинение.
Новость № 2. Экс-сноху бывшего губернатора Омска Нателлу Полежаеву оштрафовали за невыплату заработной платы 11 работникам. Она задолжала им почти два миллиона рублей. Теперь кроме просроченной зарплаты ей придется выплатить еще и крупный штраф.
Новость № 3. Ради омских выпускников на один день будут отменены все антиковидные ограничения. Распоряжение об этом подписал И. о. губернатора Валерий Бойко. Правда, как говорится в документе, послабления коснутся только территории Омской крепости.