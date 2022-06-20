Новак предупредил о возможном дефиците нефти на глобальном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак предупредил об этом в ходе выступления на сессии в рамках ПМЭФ-2022.
Спрос на энергетические ресурсы может окончательно восстановиться от последствий локдаунов, однако, мир уже сейчас, очевидно, сталкивается с острой нехваткой предложения нефти, пишут корреспонденты iz.ru.
Новак указал на недостаток тех объектов инфраструктуры, которые позволили бы применять энергетические ресурсы в полном объеме. Наблюдаемое в настоящее время сокращение инвестиций в добычу четко свидетельствует о возможности возникновения дефицита предложения на рынке углеводородного сырья, в том числе, и «черного» золота, резюмировал Новак.
Вице-премьер-министр России акцентировал внимание на том, что за первые пять месяцев текущего года экспорт нефти вырос в нашей стране на 12 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период 2021-го. Повышение этого показателя говорит о том, что нефтепродукты РФ по-прежнему востребованы в мире, подытожил Новак.