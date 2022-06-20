Город55
ГлавноеВсе новости

Новак предупредил о возможном дефиците нефти на глобальном рынке

20 июня, 16:57
Со стороны предложения энергетических ресурсов на глобальном рынке сегодня наблюдаются существенная турбулентность и неопределенная ситуация.

Вице-премьер РФ Александр Новак предупредил об этом в ходе выступления на сессии в рамках ПМЭФ-2022. 

Спрос на энергетические ресурсы может окончательно восстановиться от последствий локдаунов, однако, мир уже сейчас, очевидно, сталкивается с острой нехваткой предложения нефти, пишут корреспонденты iz.ru.

Новак указал на недостаток тех объектов инфраструктуры, которые позволили бы применять энергетические ресурсы в полном объеме. Наблюдаемое в настоящее время сокращение инвестиций в добычу четко свидетельствует о возможности возникновения дефицита предложения на рынке углеводородного сырья, в том числе, и «черного» золота, резюмировал Новак.

Вице-премьер-министр России акцентировал внимание на том, что за первые пять месяцев текущего года экспорт нефти вырос в нашей стране на 12 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период 2021-го. Повышение этого показателя говорит о том, что нефтепродукты РФ по-прежнему востребованы в мире, подытожил Новак. 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18