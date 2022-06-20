Новак предупредил о возможном дефиците нефти на глобальном рынке

Вице-премьер-министр России акцентировал внимание на том, что за первые пять месяцев текущего года экспорт нефти вырос в нашей стране на 12 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период 2021-го. Повышение этого показателя говорит о том, что нефтепродукты РФ по-прежнему востребованы в мире, подытожил Новак.