Нарколог назвал наиболее эффективный способ справиться с никотиновой зависимостью

Специалист пояснил, что никотиновая зависимость сродни алкогольной или наркотической, и самостоятельно могут с ней справиться порядка девяти процентов курильщиков. Поэтому максимально эффективное средство для избавления от этой пагубной привычки — комплексное лечение с применением как лекарственных средств, так и психотерапевтических методов. Об этом пишет iz.ru.
Лазарев рассказал, что медикаментозное лечение необходимо на первых порах отказа от курения, когда у человека возникает абстинентный синдром, выражающийся в раздражительности и иногда в бессоннице. Все это вызывает сильный дискомфорт, который может привести к тому, что человек может взяться за сигареты. И в этих случаях прием определенных лекарств поможет безболезненно пережить синдром отмены.
Также психотерапевт проводит с курильщиком мотивационное интервью, в ходе которого подробно разбираются все аргументы за и против курения, вписывая их в сравнительную таблицу. И последние обычно перевешивают, показывая пациенту, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы, подчеркнул нарколог.