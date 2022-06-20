Город55
ГлавноеВсе новости
Нарколог назвал наиболее эффективный способ справиться с никотиновой зависимостью

Нарколог назвал наиболее эффективный способ справиться с никотиновой зависимостью

20 июня, 14:34
Фото: pxhere.com
Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Игорь Лазарев рассказал, что самым быстрым и результативным средством, чтобы бросить курить, является сочетание медикаментозного лечения и психотерапии.

Специалист пояснил, что никотиновая зависимость сродни алкогольной или наркотической, и самостоятельно могут с ней справиться порядка девяти процентов курильщиков. Поэтому максимально эффективное средство для избавления от этой пагубной привычки — комплексное лечение с применением как лекарственных средств, так и психотерапевтических методов. Об этом пишет iz.ru.

Лазарев рассказал, что медикаментозное лечение необходимо на первых порах отказа от курения, когда у человека возникает абстинентный синдром, выражающийся в раздражительности и иногда в бессоннице. Все это вызывает сильный дискомфорт, который может привести к тому, что человек может взяться за сигареты. И в этих случаях прием определенных лекарств поможет безболезненно пережить синдром отмены.

Также психотерапевт проводит с курильщиком мотивационное интервью, в ходе которого подробно разбираются все аргументы за и против курения, вписывая их в сравнительную таблицу. И последние обычно перевешивают, показывая пациенту, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы, подчеркнул нарколог.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18