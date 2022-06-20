Нарколог назвал наиболее эффективный способ справиться с никотиновой зависимостью

Лазарев рассказал, что медикаментозное лечение необходимо на первых порах отказа от курения, когда у человека возникает абстинентный синдром, выражающийся в раздражительности и иногда в бессоннице. Все это вызывает сильный дискомфорт, который может привести к тому, что человек может взяться за сигареты. И в этих случаях прием определенных лекарств поможет безболезненно пережить синдром отмены.