На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран

Недружественные страны пытались ограничить участие в ПМЭФ делегатов от бизнес-сообществ и официальных лиц, но, невзирая на это, в работе форума приняли участие свыше 14 000 человек из 130 стран мира, кроме того, 81 страна направила своих официальных представителей.