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На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран

На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран

21 июня, 01:32
Фото: photo.roscongress.
В Санкт-Петербурге завершился Петербургский международный экономический форум.

На протяжении четырех дней мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, а также ведущие специалисты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества дискутировали по наиболее актуальным вопросам современной экономики.

Форум проходил в условиях невероятного санкционного давления, но это не отразилось на работе крупнейшего делового события. Об этом пишет newsnn.ru.

Недружественные страны пытались ограничить участие в ПМЭФ делегатов от бизнес-сообществ и официальных лиц, но, невзирая на это, в работе форума приняли участие свыше 14 000 человек из 130 стран мира, кроме того, 81 страна направила своих официальных представителей.

“ПМЭФ - это смысловой, информационный центр, отражающий уровень развития российской экономики и наше желание к продвижению ее технологической составляющей. ПМЭФ - площадка для дискуссий, где происходит диалог по всем вопросам международной повестки, без диктата и цензуры”, - так оценил значение форума советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приняли участие в пленарном заседании в стенах ПМЭФ, а председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направили специальные видеообращения.

Кроме того, мероприятие посетили более 130 высокопоставленных официальных лиц иностранных государств, а также свыше 60 представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

На ПМЭФ была отмечена высоко эффективная и результативная работа Правительства России на форуме по моделированию реальности в новых экономических условиях. 

Сообщается, что в работе ПМЭФ приняли участие делегаты из всех субъектов РФ, 80 из которых возглавили их главы. Руководители субъектов РФ имели возможность наладить международное сотрудничество и поделиться опытом с другими регионами страны. 

Освещали работу форума свыше 3500 представителей СМИ из 33 государств. Медиахолдинг 1MI выступил официальным информационным партнером мероприятия.  

С подробной информацией об итогах можно ознакомиться на сайте организатора ПМЭФ - фонда Росконгресс.

#Ольга Земскова
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