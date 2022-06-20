Мэру Омска на день рождения подарили холоднокровный подарок

Мэр Омска Сергей Шелест получил в подарок на день рождения хамелеона. Живым презентом градоначальника встретили ученики Дома детского творчества в Октябрьском округе. При вручении подарка юные дарители провели инструктаж - рассказали, как кормить и ухаживать за питомцем.
Хамелеон детского возраста. На свет он появился в этом же Доме творчества. Теперь его новым домом станет кабинет мэра в администрации Омска. Питомцу для жизни нужен экзотеррариум, а его рацион состоит в основном из тараканов и сверчков.
Напомним, что в августе 2021 года будучи на тот момент мэром Омска, Оксана Фадина взяла опекунство над рысью Кузей из Большереченского зоопарка.