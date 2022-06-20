Город55
ГлавноеВсе новости
Мэру Омска на день рождения подарили холоднокровный подарок

Мэру Омска на день рождения подарили холоднокровный подарок

20 июня, 15:44
Фото: департамент информационной политики Омска

Мэр Омска Шелест получил в подарок на день рождения хамелеона

Питомец будет жить в кабинете градоначальника.

Мэр Омска Сергей Шелест получил в подарок на день рождения хамелеона. Живым презентом градоначальника встретили ученики Дома детского творчества в Октябрьском округе. При вручении подарка юные дарители провели инструктаж - рассказали, как кормить и ухаживать за питомцем. 

департамент информационной политики Омска

Хамелеон детского возраста. На свет он появился в этом же Доме творчества. Теперь его новым домом станет кабинет мэра в администрации Омска. Питомцу для жизни нужен экзотеррариум, а его рацион состоит в основном из тараканов и сверчков. 

Напомним, что в августе 2021 года будучи на тот момент мэром Омска, Оксана Фадина взяла опекунство над рысью Кузей из Большереченского зоопарка. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Мэр Омска#Сергей шелест#Подарок#День рождения#Оксана Фадина
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18