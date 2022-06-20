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Китайский журналист пригрозил американцам оторвать пальцы за Тайвань

20 июня, 15:31
Власти Соединенных Штатов мечутся сегодня с "тайваньской стратегией", затрудняясь с выбором подходящего варианта.

Китайское правительство тем временем делает все возможное для целенаправленного усиления боевого потенциала вокруг острова.

По словам представителя СМИ, молниеносно будут ликвидированы сразу три авианосных флота, а также базы, располагающиеся на территориях Гуама и Южной Кореи, пишет Pravda.Ru.  

"Китайцы за Тайвань американцам пальцы оторвут и ноги переломают", — подчеркнул известный в КНР журналист Сыма Нань.

Он назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая и подчеркнул, что американцам лучше в него не лезть. Журналист напомнил о 70-летнем процессе подготовки Народно-освободительной армии к войне.

Китай никогда не допустит того, чтобы Тайвань стал независимой республикой, подчеркнул Сыма Нань. Власти КНР суверенитет острова не признают ни при каких обстоятельствах, резюмировал журналист. 

 

#Светлана Павлова
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