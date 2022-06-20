Китайский журналист пригрозил американцам оторвать пальцы за Тайвань

Китайское правительство тем временем делает все возможное для целенаправленного усиления боевого потенциала вокруг острова.
По словам представителя СМИ, молниеносно будут ликвидированы сразу три авианосных флота, а также базы, располагающиеся на территориях Гуама и Южной Кореи, пишет Pravda.Ru.
"Китайцы за Тайвань американцам пальцы оторвут и ноги переломают", — подчеркнул известный в КНР журналист Сыма Нань.
Он назвал тайваньский вопрос внутренним делом Китая и подчеркнул, что американцам лучше в него не лезть. Журналист напомнил о 70-летнем процессе подготовки Народно-освободительной армии к войне.
Китай никогда не допустит того, чтобы Тайвань стал независимой республикой, подчеркнул Сыма Нань. Власти КНР суверенитет острова не признают ни при каких обстоятельствах, резюмировал журналист.