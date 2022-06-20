Единороссы контролируют благоустройство, проводимое по федеральному проекту

Депутат Омского городского Совета, член фракции «Единой России» Юрий Козловский посетил микрорайон Осташково, где в прошлом году установили новую спортивную площадку. По словам депутата, дальнейшего благоустройства требует еще и соседний поселок.
«Партия «Единая Россия» считает важным вести благоустройство таких отдаленных территорий, обустраивать площадки, связанные с досугом, спортом, развлечениями. В прошлом году омичи проголосовали за благоустройство, и теперь учащиеся школы № 70 в Осташково получили современную воркаут-площадку. А мы в рамках проекта «Городская среда» продолжим благоустраивать не только Осташково, но и поселок «Волжский». Благодаря, проекту теперь реально осуществлять многие желания омичей, и мы будем это делать», - отметил Юрий Козловский.
Победитель предварительного голосования Наталья Старовойтова оценила качество новой спортивной площадки, которая появилась на улице 2-я Совхозная, 11/1. Объект построили в рамках федпроекта "Городская среда".
«При сооружении площадки учтены современные требования. Здесь установлены разные игровые зоны, тренажёры и специальное резиновое покрытие. Очень важен такой момент, как доступность этой спортплощадки для повседневных занятий физкультурой. Уверена, что это место отдыха будет пользоваться большой популярностью и способствовать тому, что не только подрастающее поколение будет активнее заниматься различными видами спорта, но и взрослые будут посвящать физической культуре своё свободное время», - рассказала Наталья Старовойтова.
Еще один лидер предварительного голосования Юрий Иванищев отметил, что результаты федерального проекта заметны невооруженным взглядом: за последние годы в Омске преобразилось много общественных пространств и микротерриторий.
«Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Начиная с этого года, благоустраиваются не только большие общественные пространства, но и микротерритории районного значения – это обустройство небольших скверов, проведение дополнительного озеленения, установка детских и спортивных площадок и тренажеров», - рассказал Юрий Иванищев.
Другой победитель предварительного голосования Алексей Русавский побывал на строительной площадке возле дома по улице 21-я Амурская, 1. Здесь для жителей района строится детский игровой комплекс. Для местных жителей это настоящее событие.
«Площадка будет оборудована современными детскими игровыми элементами. На обустройство выделено из бюджета около 2 миллионов рублей. Теперь дети будут играть на красивой территории, больше общаться со сверстниками, развиваться физически. Сейчас идет завершающая стадия работ и подготовка официальной сдаче объекта. Уверен, что такая площадка никогда не будет пустовать, и здесь не будет умолкать звонкий смех детей», - отметил Алексей Русавский.
В этом году в Омске благоустроят 11 больших общественных пространств и 78 микротерриторий по федеральному проекту «Городская среда».