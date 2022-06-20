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Дождь, гроза и жуткий ветер. Омичей предупредили о надвигающейся непогоде

Дождь, гроза и жуткий ветер. Омичей предупредили о надвигающейся непогоде

20 июня, 13:23
Фото: 1MI

В Омскую область придет штормовой ветер

Предупреждение Обь-Иртышского УГМС и МЧС.

Грядущей ночью, 21 июня, в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Надвигается гроза, пройдет кратковременный дождь, возможен туман.

Днем дождливая погода сохранится. Будет гроза, в некоторых районах выпадет град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Из-за сильного ветра есть вероятность возникновения пожаров. Омичей просят соблюдать осторожность на улице. Следует обходить стороной линии электропередач, деревья, рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции.

Разжигать огонь нельзя. Детей не следует отпускать на улицу одних. Водителям стоит следить за соблюдением ПДД и скоростным режимом, а также не парковать машины под деревьями.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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