Дождь, гроза и жуткий ветер. Омичей предупредили о надвигающейся непогоде

Грядущей ночью, 21 июня, в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Надвигается гроза, пройдет кратковременный дождь, возможен туман.
Днем дождливая погода сохранится. Будет гроза, в некоторых районах выпадет град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.
Из-за сильного ветра есть вероятность возникновения пожаров. Омичей просят соблюдать осторожность на улице. Следует обходить стороной линии электропередач, деревья, рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции.
Разжигать огонь нельзя. Детей не следует отпускать на улицу одних. Водителям стоит следить за соблюдением ПДД и скоростным режимом, а также не парковать машины под деревьями.