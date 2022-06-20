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Диетолог рассказала, чем чревато переедание арбуза и черешни

Диетолог рассказала, чем чревато переедание арбуза и черешни

20 июня, 14:30
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, почему не стоит излишне увлекаться арбузом и черешней.

По словам медика, слишком частое и обильное употребление этих ягод из-за содержания в них большого количества фруктозы может привести к повышению уровня глюкозы в крови и набору лишнего веса.

Соломатина пояснила, хотя арбуз является низкокалорийным продуктом, его за один раз, как правило, съедается довольно много. В итоге поступающая в организм глюкоза без должной физической нагрузки начинает перерабатываться в жир. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на Газета.Ru.

То же самое, по ее словам, можно сказать про черешню и виноград. А двумя днями ранее врач-диетолог и эндокринолог Полина Королева подчеркнула, что в день желательно употреблять не более полукилограмма клубники и черешни. Причем их лучше всего съедать до обеда, так как эти ягоды из-за высокого содержания углеводов будут способствовать повышению уровня сахара в крови.

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