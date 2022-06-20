Диетолог рассказала, чем чревато переедание арбуза и черешни

То же самое, по ее словам, можно сказать про черешню и виноград. А двумя днями ранее врач-диетолог и эндокринолог Полина Королева подчеркнула, что в день желательно употреблять не более полукилограмма клубники и черешни. Причем их лучше всего съедать до обеда, так как эти ягоды из-за высокого содержания углеводов будут способствовать повышению уровня сахара в крови.