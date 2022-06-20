Детский турнир «Кубок Шлеменко» прошел в Омске при поддержке «Газпром нефти»

16 и 17 июня в Омске прошел детский турнир по ММА «Кубок Александра Шлеменко». За победу боролись более 500 ребят, которые стали лучшими на региональных чемпионатах. Впервые участвовали команды из Абакана, Челябинска, Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарской республики.
Детский турнир по ММА организован спортивной школой «Шторм». Он прошел при поддержке «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Александр Шлеменко создавал школу единоборств „Шторм“ вместе с нашей компанией. За семь лет этот локальный омский проект трансформировался в гармоничную систему, включающую в себя школы единоборств, специализированные спортивные площадки и спортивные фестивали, а также любительские и профессиональные турниры единоборств. Это пример для лидеров, которые хотят и готовы масштабировать идеи, меняющие жизнь их городов к лучшему», — сказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Основатель школы «Шторм» и команды SFC Александр Шлеменко отметил системную поддержку «Газпром нефтью» развития в Омске спортивной инфраструктуры: открытие школ и спортивных площадок, проведение турниров и фестивалей.
«Приятно видеть и понимать, что наше стремление растить здоровое, крепкое, сильное поколение находит отклик. В этом году в турнире приняли участие рекордное количество спортсменов из 20 регионов. Итоги детского турнира показали, что смешанные единоборства — это воспитание, внутренний стержень, сила и здоровье. Именно такими мы хотим видеть наших детей».
Продолжением детского этапа соревнований стал четвертый профессиональный турнир SFC — Shlemenko Fighting Championship, который стартовал в субботу, 18 июня. Он включал 12 поединков, в том числе самый ожидаемый бой: чемпиона мира по ММА (по версии Bellator) Андрея Корешкова против бразильца Леонардо Де Сильва.
Губернатор Александр Бурков назвал «Кубок Шлеменко» спортивным брендом города.
«Сотни мальчишек мечтают выйти в октагон на этом турнире, показать свой характер и бойцовские качества. Команда Александра Шлеменко пропагандирует здоровый образ жизни и воспитывает настоящих патриотов. Здорово, что «Газпром нефть» поддерживает подобные инициативы. Благодаря таким статусным турнирам растет популярность спорта в Омской области – уже почти половина омичей систематически тренируются или занимаются физической культурой», — отметил губернатор.
Школу смешанных единоборств в Омске Шлеменко предложил создать в 2015 году. Сейчас это одна из ведущих российских школ с филиалами в семи городах. Благодаря стипендиальной программе «Газпром нефти» занятия для учеников бесплатные. Воспитанники школы неоднократно становились чемпионами страны и мира, призерами крупнейших лиг смешанных единоборств M-1 и Bellator.