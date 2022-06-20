Детский турнир «Кубок Шлеменко» прошел в Омске при поддержке «Газпром нефти»

Школу смешанных единоборств в Омске Шлеменко предложил создать в 2015 году. Сейчас это одна из ведущих российских школ с филиалами в семи городах. Благодаря стипендиальной программе «Газпром нефти» занятия для учеников бесплатные. Воспитанники школы неоднократно становились чемпионами страны и мира, призерами крупнейших лиг смешанных единоборств M-1 и Bellator.