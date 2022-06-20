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Депутат ГД Леонов предложил отказаться от уплаты членских взносов в ВОЗ

20 июня, 19:32
Замглавы комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов предложил не платить членские взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, она стала инструментом давления Запада на Россию во время пандемии коронавируса.

Как сообщает NEWS.ru, депутат отметил большое значение ВОЗ в разработке рекомендаций по лечению и профилактике тех или иных заболеваний в мире. Однако во время коронавируса организация стала политически ангажированной и использовалась в том числе США для давления на Россию.

Учитывая ее значимость, но при этом неподобающее отношение к России, Леонов предложил остаться в организации, но не платить членские взносы до тех пор, пока со стороны ВОЗ не будет гарантировано более уважительное отношение.

#Светлана Павлова
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