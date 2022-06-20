Депутат ГД Леонов предложил отказаться от уплаты членских взносов в ВОЗ

По его словам, она стала инструментом давления Запада на Россию во время пандемии коронавируса.
Как сообщает NEWS.ru, депутат отметил большое значение ВОЗ в разработке рекомендаций по лечению и профилактике тех или иных заболеваний в мире. Однако во время коронавируса организация стала политически ангажированной и использовалась в том числе США для давления на Россию.
Учитывая ее значимость, но при этом неподобающее отношение к России, Леонов предложил остаться в организации, но не платить членские взносы до тех пор, пока со стороны ВОЗ не будет гарантировано более уважительное отношение.