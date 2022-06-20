Британию ждет крупнейшая за последние годы забастовка железнодорожников

Прогнозируется, что основной удар примет на себя транспортная инфраструктура Лондона. Так, в первый день забастовки до работы не смогут доехать 250 тыс. местных жителей. Профсоюзы уже предупредили их, чтобы они не планировали на период забастовок поездки.