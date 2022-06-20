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Британию ждет крупнейшая за последние годы забастовка железнодорожников

Британию ждет крупнейшая за последние годы забастовка железнодорожников

20 июня, 15:51
Фото: pxhere.com
Британские железнодорожники намерены провести трехдневную забастовку.

Забастовка, которую планируют провести работники железной дороги в Великобритании, может стать самой крупной за последние 30 лет, пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство Bloomberg. Мероприятие может стать причиной «транспортного хаоса».

Железнодорожники в Великобритании уже озвучили даты предстоящей забастовки — 21, 23 и 25 июня. В акции планируют принять участие порядка 40 тыс. сотрудников, представляющих 13 ж/д компаний. Экономика Великобритании в результате забастовки может потерять 100 млн фунтов стерлингов (122,7 млн долларов).

Прогнозируется, что основной удар примет на себя транспортная инфраструктура Лондона. Так, в первый день забастовки до работы не смогут доехать 250 тыс. местных жителей. Профсоюзы уже предупредили их, чтобы они не планировали на период забастовок поездки.

Среди требований, которые выдвигают участники акции — повышение заработной платы и прекращение увольнений. Организаторы забастовки убеждены, что увольнения в текущих экономических условиях недопустимы.

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